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CHP'li Öztrak'ın asgari ücret çelişkisi! "7 bin TL üzerinde olsun" dedi 8 bin 500 TL'yi beğenmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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CHP’li Öztrak’ın asgari ücret çelişkisi! 7 bin TL üzerinde olsun dedi 8 bin 500 TL’yi beğenmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 asgari ücretini net 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Bu rakam hem lira hem de dolar bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak dikkat çekti. 7 Kasım'da katıldığı bir televizyon programında asgari ücretin 7 bin TL üzerinde olması gerektiğini söyleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise asgari ücretin 8 bin 500 TL olmasını eleştirdi. Öztrak'ın bir ay içinde değişen bu çelişki dolu ifadeleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

"SIRTINDA KÜFE OLMAYANLAR ATIYOR"

Başkan Erdoğan açıklamasında "Ama tabi sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. 'Şu kadar, bu kadar veririz filan falan' diye... Çünkü bir sıkıntısı yok. At, nereye giderse gitsin. Ama biz, çok hassasız ve 85 milyon nüfusu olan ülkemiz, bu yıl 1 milyonun üzerinde bir artış daha söz konusu nüfus olarak, yani yılsonu itibarıyla nüfusumuzun 86'yı aşması, yakalaması mümkün, bütün bunları düşünmek durumundayız. Şimdi bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN VEDAT BİLGİN: SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA YAKIŞAN BİR TUTUM

"Bu rakam, bütün çalışanları, sadece asgari ücretle çalışanları değil onun üzerindeki çalışanları da emekçileri de refahtan pay alacakları yeni bir ücret skalasına ulaştıracaktır. Bu, Türkiye'nin büyürken emekçilerini düşünen, sosyal devlet anlayışına yakışan bir tutumdur. Bu yaklaşım, toplumun emekçileriyle işverenleriyle bütünleşerek onların üretim sürecine, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına daha verimli şekilde katılmalarını sağlayacaktır."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak 7 Kasım'da katıldığı bir televizyon programında asgari ücretin 7 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söyleyerek hükümete çağrı yapmıştı.

ÇELİŞKİLERE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Ancak yeni asgari ücretin hesabının üstünde çıktığını unutan Öztrak bu sefer de çelişkili ifadelerine bir yenisini daha ekledi.

7 BİN'E TAMAMKEN 8 BİN 500 TL'Yİ BEĞENMEDİ

Öztrak daha önce 7 bin TL üzerinde olmasının istediği asgari ücrete ilişkin "Belirlenen 8 bin 500 liralık net asgari ücret, sadra şifa olacak mı? Ne yazık ki cevap, koca bir hayır" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEĞİ

Bakan Vedat Bilgin Bilgin, sosyal medya hesabından "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun." mesajıyla 2002 yılından bu yana uygulanan asgari ücret ve dolar karşılığının yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre 2002'de 184 lira olan asgari ücret 126 dolara, 2003'te 225 lira olan asgari ücret 135 dolara, 2004'te 318 lira olan asgari ücret 218 dolara karşılık gelirken 2005'te 350 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı 257, 2006 yılında 380 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı 281, 2007 yılında 419 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı ise 295 dolar olarak kayıtlara geçti.

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