CHP'li Öztrak'ın asgari ücret çelişkisi! "7 bin TL üzerinde olsun" dedi 8 bin 500 TL'yi beğenmedi

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEĞİ

Bakan Vedat Bilgin Bilgin, sosyal medya hesabından "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun." mesajıyla 2002 yılından bu yana uygulanan asgari ücret ve dolar karşılığının yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre 2002'de 184 lira olan asgari ücret 126 dolara, 2003'te 225 lira olan asgari ücret 135 dolara, 2004'te 318 lira olan asgari ücret 218 dolara karşılık gelirken 2005'te 350 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı 257, 2006 yılında 380 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı 281, 2007 yılında 419 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı ise 295 dolar olarak kayıtlara geçti.