CHP’li büyükşehir belediyelerinin toplantısında kavga: Adam dövmeye mi geldiniz?

Görevlilerde tartışan Kaya, "Buraya gelipte Konya'nın basınını niye içeriye almıyorsunuz? Ben CHP Konya İl Sekreteriyim, milletvekili adayı Orhan Kaya'yım. Gelmeyin o zaman buraya. Dün salonlara toplanıp da genel başkanın 75 yaşında adam olmasın diyen adamlarsınız siz. Ayıp ya. Bu ne biçim terbiyesizlik. Ben giremeyeceğim de salona kim girecek bu salona?" diyerek tepki gösterdi.

Bir başka partili ise "Buraya adam dövmeye mi geldiniz" diyerek sitem etti.