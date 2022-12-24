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CHP'li büyükşehir belediyelerinin toplantısında kavga: Adam dövmeye mi geldiniz?

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Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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CHP’li büyükşehir belediyelerinin toplantısında kavga: Adam dövmeye mi geldiniz?

CHP yönetimindeki büyükşehir belediyelerinin başkanları Konya'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya yerel basın mensuplarının alınmamasına sinirlenen CHP eski Konya milletvekili adayı Orhan Kaya, "Gelmeyin o zaman buraya. Dün salonlara toplanıp da genel başkanın 75 yaşında adam olmasın diyen adamlarsınız siz. Ayıp ya. Bu ne biçim terbiyesizlik" ifadeleriyle tepki gösterdi. Bir başka partili ise "Buraya adam dövmeye mi geldiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, Konya'da bir araya geldi. Geride kalan gün esnaf ziyareti gerçekleştiren başkanlar, bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Toplantının yapılacağı salona yerel basın mensuplarının bir kısmı alınmayınca ortam bir hayli gerildi.

"BURAYA ADAM DÖVMEYE Mİ GELDİNİZ?"

CHP eski Konya Milletvekili adayı olduğu öğrenilen Orhan Kaya yaşananlara sert şekilde tepki gösterdi. Toplantı salonunun kapısını yumruklayan partililer ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Görevlilerde tartışan Kaya, "Buraya gelipte Konya'nın basınını niye içeriye almıyorsunuz? Ben CHP Konya İl Sekreteriyim, milletvekili adayı Orhan Kaya'yım. Gelmeyin o zaman buraya. Dün salonlara toplanıp da genel başkanın 75 yaşında adam olmasın diyen adamlarsınız siz. Ayıp ya. Bu ne biçim terbiyesizlik. Ben giremeyeceğim de salona kim girecek bu salona?" diyerek tepki gösterdi.

Bir başka partili ise "Buraya adam dövmeye mi geldiniz" diyerek sitem etti.

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