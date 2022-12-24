CHP'li büyükşehir belediyelerinin toplantısında kavga: Adam dövmeye mi geldiniz?
CHP yönetimindeki büyükşehir belediyelerinin başkanları Konya'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya yerel basın mensuplarının alınmamasına sinirlenen CHP eski Konya milletvekili adayı Orhan Kaya, "Gelmeyin o zaman buraya. Dün salonlara toplanıp da genel başkanın 75 yaşında adam olmasın diyen adamlarsınız siz. Ayıp ya. Bu ne biçim terbiyesizlik" ifadeleriyle tepki gösterdi. Bir başka partili ise "Buraya adam dövmeye mi geldiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi.
"BURAYA ADAM DÖVMEYE Mİ GELDİNİZ?"
CHP eski Konya Milletvekili adayı olduğu öğrenilen Orhan Kaya yaşananlara sert şekilde tepki gösterdi. Toplantı salonunun kapısını yumruklayan partililer ile görevliler arasında arbede yaşandı.
Görevlilerde tartışan Kaya, "Buraya gelipte Konya'nın basınını niye içeriye almıyorsunuz? Ben CHP Konya İl Sekreteriyim, milletvekili adayı Orhan Kaya'yım. Gelmeyin o zaman buraya. Dün salonlara toplanıp da genel başkanın 75 yaşında adam olmasın diyen adamlarsınız siz. Ayıp ya. Bu ne biçim terbiyesizlik. Ben giremeyeceğim de salona kim girecek bu salona?" diyerek tepki gösterdi.
Bir başka partili ise "Buraya adam dövmeye mi geldiniz" diyerek sitem etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?
- KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı
- Danıştay 7 farklı branşta personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- WhatsApp bu telefonlara sırt çevirdi! Apple ve Android cihazı olanlar dikkat! WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi
- PTT PERSONEL ALIMI 2023: 55 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? PTT memur alımı başvuru ne zaman?
- Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 24 Aralık TS FB derbisi şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma saat kaçta?
- Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...
- NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!