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Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti

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Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Başkan Erdoğan’dan hasta ziyareti

"ERDOĞAN DİJİTAL MEDYA" sosyal medya hasabından yapılan açıklamada "Başkan Erdoğan bir hastanede hasta ziyareti gerçekleştirdi ve hasta yakınları ile sohbet etti." denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Şişli'de özel bir hastaneyi ziyaret etti.

Hastanede hasta ziyaretinde bulunan ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Başkan Erdoğan ve eşi, vatandaşlarla ve hastane personeliyle fotoğraf çektirdi.



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