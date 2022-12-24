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Başkan Erdoğan'dan Erzurum Valiliğine ziyaret

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Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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Başkan Erdoğan’dan Erzurum Valiliğine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum programı kapsamında Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette Vali Okay Memiş hazır bulundu. Ayrıca Başkan Erdoğan, burada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Erzurum'da yapımı tamamlanan projelerin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılış ardından Başkan Erdoğan, Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Okay Memiş hazır bulundu.

Basına kapalı yapılan ziyarette, Başkan Erdoğan, Vali Okay Memiş'ten kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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