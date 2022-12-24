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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 Noel'i için mesaj

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Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 2023 Noel’i için mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Noel'i için bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızın Noel yortularını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz." cümlelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını tebrik eden Başkan Erdoğan, "Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür." ifadelerine yer verdi.

"HRİSTİYAN ALEMİNİN NOEL'İNİ TEBRİK EDERİM"

Başkan Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum." dedi.

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