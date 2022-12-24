Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 2023 Noel’i için mesaj

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını tebrik eden Başkan Erdoğan, "Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür." ifadelerine yer verdi.