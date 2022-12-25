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Ege'nin en büyük tüneli olacak! Açılış Başkan Erdoğan'dan

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Ege’nin en büyük tüneli olacak! Açılış Başkan Erdoğan’dan

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Denizli ve çevre illerinin yol bağlantısını üstlenecek Ege’nin en büyük tüneli olan Honaz Tüneli’nin açılışını 8 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ege ve Akdeniz'deki önemli şehirlerin bağlantı noktası olacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tünelleri, Ocak ayının ilk haftasında trafiğe açılması planlanıyor.

İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Muğla, Uşak, Ankara güzergahında, önemli geçiş noktası olacak olan Cankurtaran Mevkinde 2011 yılında başlayan çalışmalar sona erdi. Şehiriçi trafiğini rahatlatacak olan Honaz Tüneli seyahat süresini 28 dakikadan 9 dakikaya indirecek.

Denizli Çevre Yolu ve 5,3 km'lik Honaz Tüneli sayesinde mevcut yol 14 km, seyahat süresi 18 dakika kısalacak. Yakıttan yıllık 128,5 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor.

Son çalışmaların yapıldığı tünel 2023 yılının Ocak ayının ilk haftasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sürüşü hizmete açılaması bekleniyor.

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