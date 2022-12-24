CHP’li Ceyhan Belediyesi’nden vicdanları yakan adım! SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astı

VALİLİK ONAYIYLA KAMPANYA

Aslan çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Aslı Aslan 3 aylıkken solunum sıkıntısı yüzünden doktora götürüldü. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda bebeğin SMA 1 Tipi hastası olduğu tespit edildi. 9 ay yoğun bakımda kalan talihsiz bebek daha sonra taburcu edildi.

Aslan ailesi canlarından çok sevdikleri kızlarını yaşatmak kolları sıvadı. İnşaat sektöründe çalışan ve maddi durumu kızının tedavisini karşılayacak durumda olmayan baba Yusuf Aslan, kızını yaşatmak için Valiliğin onayıyla 2021 yılında yardım kampanyası başlattı.