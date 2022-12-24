24 Aralık 2022, Cumartesi
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CHP'li büyükşehir belediyelerinin toplantısında kavga: Adam dövmeye mi geldiniz?
CHP yönetimindeki büyükşehir belediyelerinin başkanları Konya'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya yerel basın mensuplarının alınmamasına sinirlenen CHP eski Konya milletvekili adayı Orhan Kaya, "Gelmeyin o zaman buraya. Dün salonlara toplanıpta genel başkanın 75 yaşında adam olmasın diyen adamlarsınız siz. Ayıp ya. Bu ne biçim terbiyesizlik" ifadeleriyle tepki gösterdi. Bir başka partili ise "Buraya adam dövmeye mi geldiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi.