Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in doğum gününü kutladı

"Zat-ı alilerinizin kararlı ve vizyoner liderliği ile kardeş Azerbaycan son yıllarda büyük başarılara imza atmış ve uluslararası arenadaki itibarını daha da sağlamlaştırmıştır. Bilhassa Karabağ ve Doğu Zengezur'un imarı ve ihyasında göstermiş olduğunuz azim ve kararlılık her türlü takdirin üzerindedir.

Azerbaycan'ın barışı, refahı ve gelecek nesilleri için harcadığınız değerli emeğiniz tüm Türk dünyası tarafından büyük ilgi ve sevinçle izlenmekte ve örnek kabul edilmektedir.