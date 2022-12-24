Vatandaştan Başkan Erdoğan’a asgari ücret teşekkürü: Bizi enflasyona ezdirmedi

KAYSERİ

Selda Avcı (44) -Belediye çalışanı: "Rusya ve Ukrayna savaşı Tüm dünyayı kasıp kavurduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi. Bu olumsuzluk ekonomik olarak hepimizi vurdu. Cumhurbaşkanımız bu süreçte, daha önce asgari ücrette iyileştirme yapmıştı. 'Yılbaşında da çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' demişti, dediğini de yaptı. Ben asgari ücretle çalışan biriyim. Rakam beni memnunu etti. Cumhurbaşkanımız, aldığımız paranın erimemesi için fiyatları yükselten kartellerle de mücadele edeceğini söyledi. Böylece ekonomik olarak daha rahat olacağız"

Mahmut Pişginleblebici (35) - Satış elemanı: "Asgari ücret zammından memnunum. Piyasada fahiş fiyat uygulayanlar dizginlenirse bu para bize yeter. Cumhurbaşkanımız bununla ilgili tedbirlerin alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız bizi enflasyona ezdirmedi."