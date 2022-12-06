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Son dakika: Hudut Kartalları hainlere geçit vermiyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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Son dakika: Hudut Kartalları hainlere geçit vermiyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları'nın ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığını bildirdi. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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