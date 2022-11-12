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MSB duyurdu! Hudut Kartalları hainlere geçit vermiyor: 3 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2022
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MSB duyurdu! Hudut Kartalları hainlere geçit vermiyor: 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakanlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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