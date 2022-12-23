İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları "Bağımlılıkla Mücadele İşbirliği Protokolü" imzaladı

Avrupa ve ABD'nin uyuşturucuyla mücadelede "havlu attığını", Belçika'da yılda 70 ton, Hollanda'da 49 ton, İspanya'da 37 ton kokain yakalandığını aktaran Soylu, ABD ve Avrupa'nın bireysel kullanımın takibini bırakarak bunu yasal zemine taşıdığını söyledi.

Uyuşturucuya teslim olmadan mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirten Soylu, PKK terör örgütünün uyuşturucu ağı ve Afganistan'da ABD'nin işgalinden sonra afyon ekilen alanın 300 bin hektara çıkması ile Avrupa'da yükselen sentetik uyuşturucu üretiminin doğuya sevkinin, Türkiye'yi ciddi bir "arz baskısı" altında bıraktığını dile getirdi.

Türkiye'nin köklü geleneği, aile yapısı, her türlü kötü alışkanlığın karşısında duran inancıyla uyuşturucuyla mücadelede avantajlarının bulunduğuna işaret eden Soylu, bunun yanında güçlü devlet geleneği, yüksek kapasiteli kurumlar, tecrübeli teşkilatlarla mücadele edildiğini anlattı.