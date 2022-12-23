İçişleri Bakanı Soylu’dan CHP’ye HDP’li Semra Güzel tepkisi! Yazıklar olsun

GÜZEL'İN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN HAKİMLİK KARARI

Semra Güzel, hakimlik ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İfadesinde, yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendirdiğini iddia eden Güzel, "Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanlarıyla içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum." dedi.

Beraatla sonuçlanan emsal kararlar olduğunu savunan Güzel, ifadesinde serbest bırakılmayı istediğini kaydetti.