İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'ye HDP'li Semra Güzel tepkisi! Yazıklar olsun
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörist sevgilisi Güzel'e sahip çıkan CHP'ye tepki gösterdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "HDPKK'nın kontrolüne girmiş bir CHP. Perukla kaçarken yakalanan terörist vekilin Gazi Meclis'te görevinin devam etmesi için oy kullandı." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada HDP'li Semra Güzel'in görevinin devam etmesi için oy kullandığını belirterek CHP'ye tepki gösterdi.
Soylu, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik dün Mecliste yapılan oylama konusunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"HDPKK'nın kontrolüne girmiş bir CHP. Perukla kaçarken yakalanan terörist vekilin Gazi Meclis'te görevinin devam etmesi için oy kullandı. Devlete kara para, uyuşturucu, kimyasal silah iftiraları at, sonra da teröristlere sahip çık. Yazıklar olsun."
VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ
TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurula, HDP'li Güzel'in 2022'de Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirme için Başkanlık Divanı'nın kararı ve TBMM Başkanlığı tezkeresi ile Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporunun oylamasının yapılacağını duyurdu.
Ardından açık oylamanın şekli; elektronik oylama cihazıyla yapılması yönünde Genel Kurulun onayına sunularak, kabul edildi.
Semra Güzel'in milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oyla düşürüldü.
İŞTE VERİLEN OYLAR
Genel Kuruldaki oylamaya 372 milletvekili katıldı. Oylamada 330 kabul, 42 ret oyu verildi.
AK Partili 286 milletvekilinin 262'si, MHP'li 48 milletvekilinin 44'ü, İYİ Partili 37 milletvekilinin 24'ü HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamaya katıldı.
Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Bilgiç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışmasıyla, "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliye önünde açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Semra Güzel'in tutuklu yargılanmaması gerektiğini ve iki fezleke için dokunulmazlığının kaldırıldığını öne sürdü.
Semra Güzel'in suç işlemediğini bildiklerini savunan Oluç, Güzel'le dayanışmayı ve desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.
GÜZEL'İN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN HAKİMLİK KARARI
Semra Güzel, hakimlik ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
İfadesinde, yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendirdiğini iddia eden Güzel, "Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanlarıyla içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum." dedi.
Beraatla sonuçlanan emsal kararlar olduğunu savunan Güzel, ifadesinde serbest bırakılmayı istediğini kaydetti.
Hakimlik kararında, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığı belirtildi.
Kararda, ''şüphelinin tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bu karara istinaden ifadesinin alınmış olmasıyla, eylemin sabit görülmesi halinde alması muhtemel ceza miktarı da dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğu anlaşıldığından tutuklamanın ölçülü olduğu'' kaydedildi.
SÜREÇ
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.
Semra Güzel'in dokunulmazlığı 1 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda kaldırılmıştı.
Adalet Bakanlığı, fezlekeleri gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında 24 Mart'ta yakalama kararı çıkardığı Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ve "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YILBAŞI İKRAMİYESİ SON DURUM: 2023 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi...
- Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ...
- MEB AÖL Sınav Sonuç Tarihi | Açık lise sonuçları nereden nasıl öğrenilir? Açık Lise iptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?
- Bakan Kurum MÜJDEYİ VERDİ: İstanbul'a özel KONUT PROJESİ! Memur ve Kamu çalışanı detayı! Başvurular ne zaman, kimleri kapsıyor?
- Memur yeni maaş hesaplama: 2023 zam oranları sonuca bağlanıyor! Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak?
- Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?
- Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları: TRT 1'in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin'in konusu nedir?
- Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı? 2022 Doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne zaman yatacak?
- Survivor 2023 yarışmacıları jet hızıyla açıklanmaya başladı! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı birden duyurdu! İşte yeni kadro
- DİYANET CUMA HUTBESİ 23 Aralık PDF | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: Bizi Biz Yapan Değerler! Müslüman'ın ahlakı nasıl olmalı?
- TOKİ Kırşehir 1.139 konut KURA ÇEKİMİ CANLI İzle || Kırşehir TOKİ Akpınar, Çiçekdağı, Kaman, Merkez, Mucur, Özbağ İSİM LİSTESİ
- Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...