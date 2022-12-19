İçişleri Bakanı Soylu’dan gündeme bomba gibi düşecek sözler: FETÖ CHP’li Bedri Serter için Kılıçdaroğlu’ndan özel istekte bulundu

BEDRİ SERTER KİMDİR?

Bedri Serter, 3 Şubat 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Serter, İzmir ve Türkiye'nin öne gelen mobilya firmalarından Serter Mobilya San. Tic. Ltd. Şirketi'nin kurucusu ve sahibidir. Huriye Serter ile evli olan Bedri Serter Yağız ve İlayda isimli 2 çocuk sahibidir.15 yıldır CHP üyesi olan Serter; 2004-2009 yılları arası Konak Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkanvekilliği, 2005-2008 yılları arası CHP İzmir Kurultay Delegeliği 2009 yılından beri CHP İzmir İl Bilim Kültür ve Yönetim Platformu Sanayii Grubu kurucusu ve faal üyesidir.Ege Genç İşadamları Derneği(EGİAD)'nin 1992 yılı kurucu üyesi olan Serter; 1996-2001 yılları arası İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1991 yılından beri Ege Bölgesi Sanayii Odası (EBSO) üyesi, Mobilya Komite Üyesi, 2005 yılından beri İzmir Sanayici İşadamları Derneği (İZSİAD) Danışma Kurulu Üyeliği, 1985'ten beri İzmir Mobilyacılar Odası aktif üyesi, Ofis Mobilyacıları Derneği(OMSİAD) üyesi, İzmirliler Derneği, İzmir Antalyalılar Derneği, TÜRGÖK Onur Üyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Konak Şubesi Onur Üyesi, 2010-2011 yılları 2440. Bölge Rotary Federasyonu Başkan Yardımcılığı.