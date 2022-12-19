İçişleri Bakanı Soylu'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler: FETÖ CHP'li Bedri Serter için Kılıçdaroğlu'ndan özel istekte bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken CHP'ye ilişkin flaş bir iddiada bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu an CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in FETÖ tarafından Kılıçdaroğlu'na özel olarak önerildiği açıklarken bu süreçte yaşananları anlattı. Peki Bedri Serter kimdir? İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında CHP hakkında bomba bir iddiada bulundu. Bakan Soylu CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter için FETÖ'nün Kılıçdaroğlu'na özel istekte bulunduğunu açıkladı.
"KEMAL BEY GÖRÜŞMEYE KOŞA KOŞA GİDİYOR"
Kılıçdaroğlu bir diş hekimi muayenesine gidiyor. Orada oturuyorlar konuşuyorlar. Pensilvanya'nın talimatı ve bilgisi dahilinde oradalar. Kemal Bey'de koşa koşa buraya gidiyor.
"KILIÇDAROĞLU'NDAN FETÖ RİCA EDİYOR"
Kılıçdaroğlu burada çok şey konuşuyor. "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" mesajı veriliyor. Orada "Şu adamı İzmir ilinde şu ilçede CHP'den belediye başkanı olmasını istiyoruz" diye Kemal Bey'den rica ediyorlar. Size de uygun bir insandır deniyor.
ÖNCE CHP İL BAŞKANI SONRA MİLLETVEKİLİ
Sonrasında Kılıçdaroğlu bu ismi unutuyor. Daha sonrasında FETÖ örgütü Kılıçdaroğlu'na bu konuda sitem ediyor. Sonrasında ise bu kişi CHP İzmir İl Başkanı oluyor. Şimdilerde ise bu isim milletvekili.
BU İSİM BEDRİ SERTER!
Bu isim Bedri Serter. Ben burada isim veriyorum. Oradan bulunanlar üzerinden değerlendirme yapıyorum.
BEDRİ SERTER KİMDİR?
Bedri Serter, 3 Şubat 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Serter, İzmir ve Türkiye'nin öne gelen mobilya firmalarından Serter Mobilya San. Tic. Ltd. Şirketi'nin kurucusu ve sahibidir. Huriye Serter ile evli olan Bedri Serter Yağız ve İlayda isimli 2 çocuk sahibidir.15 yıldır CHP üyesi olan Serter; 2004-2009 yılları arası Konak Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkanvekilliği, 2005-2008 yılları arası CHP İzmir Kurultay Delegeliği 2009 yılından beri CHP İzmir İl Bilim Kültür ve Yönetim Platformu Sanayii Grubu kurucusu ve faal üyesidir.Ege Genç İşadamları Derneği(EGİAD)'nin 1992 yılı kurucu üyesi olan Serter; 1996-2001 yılları arası İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1991 yılından beri Ege Bölgesi Sanayii Odası (EBSO) üyesi, Mobilya Komite Üyesi, 2005 yılından beri İzmir Sanayici İşadamları Derneği (İZSİAD) Danışma Kurulu Üyeliği, 1985'ten beri İzmir Mobilyacılar Odası aktif üyesi, Ofis Mobilyacıları Derneği(OMSİAD) üyesi, İzmirliler Derneği, İzmir Antalyalılar Derneği, TÜRGÖK Onur Üyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Konak Şubesi Onur Üyesi, 2010-2011 yılları 2440. Bölge Rotary Federasyonu Başkan Yardımcılığı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Üç isimden veda eden...
- KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerine yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?
- 17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi, İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağırılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?
- İnstitute Of Food Technologists'in 2013'te 18-45 yaş arasındaki 200 katılımcıyla yaptığı bir araştırmada kimlerin risk almaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır?
- 1990'da katıldığı NBA All Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?
- 1978'de Fidel Castro, Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?
- Dünya Altın Konseyine göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına ne kadar altın düşerdi?
- ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakılmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?
- Hatay depremi son dakika: Hatay, Osmaniye ve Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...
- Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir?
- Olimpiyat oyunlarının sloganı olan "Daha Hızlı, Daha Yükseğe, Daha güçlü" ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi eklenmiştir?