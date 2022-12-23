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Arnavutköy Bebek iskele çökmesi son dakika! Yaralı isimleri açıklandı mı, belli oldu mu? Denize düşenler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Arnavutköy Bebek iskele çökmesi son dakika! Yaralı isimleri açıklandı mı, belli oldu mu? Denize düşenler...

Arnavutköy Bebek iskele çökmesi son dakika! Yaralı isimleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Peki, yaralı isimleri açıklandı mı, belli oldu mu? Denize düşenler...

Arnavutköy iskele çökmesi yaralı isimleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Peki, yaralı isimleri açıklandı mı, belli oldu mu? Denize düşenler...

İstanbul Beşiktaş'ta deniz kenarındaki bir restoranın balkonunun çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan bir restoranın balkonu çöktü.

Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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