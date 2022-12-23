Arnavutköy Bebek iskele çökmesi son dakika! Yaralı isimleri açıklandı mı, belli oldu mu? Denize düşenler...

Arnavutköy iskele çökmesi yaralı isimleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Peki, yaralı isimleri açıklandı mı, belli oldu mu? Denize düşenler...