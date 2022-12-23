EYT’de tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz

Oktay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz. Bunun sözünü verdik. Bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz."