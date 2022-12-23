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EYT'de tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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EYT’de tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu da 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oktay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz. Bunun sözünü verdik. Bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz."

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Oktay, çalışmaların tamamlanınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşacağını da belirtti.

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