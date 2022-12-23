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Son dakika | Güvenlik güçleri hainlere göz açtırmadı! 13 terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Son dakika | Güvenlik güçleri hainlere göz açtırmadı! 13 terörist yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 13 terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada "Hudut kartallarımız, Yunanistan ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 13 şahsı yakaladı." ifadeleri kullanıldı.

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