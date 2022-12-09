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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 6'lı masaya sert eleştiri! Ne Türkiye ne de dünya gelişmelerini okuyamıyorlar

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Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 6’lı masaya sert eleştiri! Ne Türkiye ne de dünya gelişmelerini okuyamıyorlar

Son dakika haberleri.... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Yaptıkları toplantıda yine herhangi bir şekilde Türkiye’nin ne problemlerine çare olabilecek ne de dünyadaki gelişmeleri okuyabilen bir tablo ortaya çıkmadı." ifadelerine yer verdi.

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