Diyarbakır’daki bombalı araç saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı! Hain pusuda dikkat çeken ’sis’ detayı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorguların ardından 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleriyle 20 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Aralarında baş şüpheli Ferhat Aksoy'un da olduğu kişilerden taksici A.A., baba B.A. ve bombalı aracı kiralayan G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı devam ediyor.

BOMBA METAL VARİL İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

Olayın ardından saldırı yapılan araç ile olay yerinden toplanan deliller kriminal polis laboratuvarında incelendi. Bombanın metal bir varil içine yerleştirilmiş, TNT ve RDX tipi plastik patlayıcı ve tahrip gücünü artırmak için amonyum nitrat gübresiyle desteklendiği, oto alarm sistemine bağlanarak uzaktan kumandalı sistemle infilak ettirildiği belirtildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerinde, kiralanan aracın Plaka Tespit Sistemi (PTS) kayıtları polis tarafından anbean takip edilerek Ferhat Aksoy ve kendisine yardım ettikleri belirlenen zanlılar 1 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Aksoy, babası B.A. Aksoy'u Lice'ye götüren taksici A.A ve bomba yüklü aracı kiralayan akrabası G.T.'nin üzerlerinde 'RDX' kalıntıları tespit edildi.