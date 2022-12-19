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Son dakika: Diyarbakır'daki hain terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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Son dakika: Diyarbakır’daki hain terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme: Gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

Son dakika haberi... Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

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