Son dakika: Diyarbakır'da polis aracına yapılan kalleş saldırı olayında 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da polis aracına yapılan hain bombalı saldırı olayıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da polis aracına yapılan hain bombalı saldırı olayıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Detaylar gelecek...
POLİS ARACINA KALLEŞ SALDIRI
Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlenmişti.
Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.
Saldırısı sırasında devrilen midibüste bazı polis memurları yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ! AĞABEYİ OPERASYONDA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Terör örgütü mensubu F.A.'nın 2004 yılında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Nimet Aksoy'un kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu süren F.A.'nın babasının ise, Lice İlçesi'ne bağlı Güldiken Mahalle Muhtarı B.A. olduğu belirtildi.
Bu arada, bomba uzman ekipleri tarafından yapılan ilk incelemeler sonucunda, Lice kırsalında, bomba yapımıyla ilgili eğitim almış teröristler tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcının varil içine yerleştirilmiş A-4 olduğu belirtildi.
BAKAN SOYLU: FAİL, ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN KARDEŞİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerine gelerek Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'dan bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, olayın ardından bir saat içerisinde faillerin yakalandığını ifade ederek, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz, el birliğiyle hem bu arabayı buraya bırakanı hem bombayı yerleştireni Lice istikametinde yakaladı. Hemen sorguladılar. Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen birisi ve soruşturmanın çerçevesi içerisinde de 5 kişi şu anda gözaltında. Operasyonumuz bu çerçeve ve alınan bilgiler doğrultusunda genişleyerek devam edecektir. Elbette terör örgütünün bu tip eylemlerini bekliyoruz. Birçoğunu da engelliyoruz zaten" dedi.
'OLAY SONRASI CUMHURBAŞKANIMIZA BİLGİ ARZ ETTİK'
Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini belirten Bakan Soylu şöyle devam etti:
"Şunun bilinmesi gerekiyor: Huzurumuzu, sükunumuzu bozmak isteyen, endişe ve korkuyu hakim kılmaya çalışan terör örgütüne bu fırsat verilmeyecektir, sağlanmayacaktır. Olay olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza da bilgi arz ettik. Ardından Sayın Valimizle de Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar konuştular ve geçmiş olsun dileklerini Cumhurbaşkanımız iletti. Bu vesileyle bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Doğu ve Güneydoğu huzur ve refahın içerisinde olacak. Türkiye büyüdüğü Doğu ve Güneydoğu büyüyecek, PKK da ortadan kalkacak. Bu mücadelemiz de devam edecek. Ben çok kısa bir süre içerisinde bu eylemi yapanları ve failleri yakalayan emniyet teşkilatımızı, emniyet istihbarat teşkilatımızı tebrik ediyorum. Ve vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."
'BOMBA UZAKTAN KUMANDALI'
Bombanın uzaktan kumandalı gözüktüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Araç kiralık bir araç. Anlaşılıyor ki Lice'de bu eylemi planlamışlar ve sonra da aracı buraya getirmişler. Şu anda sorgu devam ediyor. Sorgu tam anlamıyla bittikten sonra sizlerle paylaşılacak. Bombanın türü konusunda arkadaşlar kriminale götürdüler. Orada bombanın türü ve bütün cinsi değerlendirildikten sonra açıklanır. Bombalarda çelik, demir, çivi gibi birtakım tahrip gücü yüksek eklemeler yapılabilir. Bu bütün dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Ama bütün bunlarla ilgili teknik detaylar tam anlamıyla bir otursun, ilk verilen bilgiler de bazen eksik bilgiler olabilir. Kriminal, bir incelemesini yapsın, biz izini de süreriz nereye kadar olursa" dedi.
Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, aracı 13 Aralık'ta kiraladığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
PATLAMA ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik kamerası görüntülerinde hayvan borsası yoluna dönüş yapmak için sol sinyalini yakan midibisün görüntüden çıktıktan sonra parlama meydana geldiği, arkasından gelen sivil araçların da dörtlü sinyallerini yakarak durdukları görülüyor. Cep telefonu kamerası görüntülerinde de patlatılan araçta meydana gelen yangın görülüyor.
Çevik kuvvet midibüsünde basınçtan etkilenen görevlilerin ikinci olay ihtimaline karşı, araçta olay yerine sevk edilen ekipleri beklediği, güvenlik sağlandıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye götürüldükleri belirtildi. Servis midibüsü ve patlatılan aracın enkazı, olay yeri incelemesinin ardından çekiciyle kaldırılıp emniyete götürüldü. Yol temizleme çalışmalarının ardından, ulaşım yeniden normale döndü.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da göreve giden polis aracı geçerken saat 05.10'da park halindeki bir araçta patlama meydana geldiğini belirtti.
Yaralanan polislerin tedbiren hastaneye götürüldüklerini ve ayakta tetkiklerinin yapıldığını ifade eden Soylu, olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Soylu, paylaşımında geçmiş olsun dileğinde bulundu.
BAKAN KOCA YARALILARIN SON DURUMUNU AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hain saldırıda yaralanan memurların son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
SALDIRI KİRALIK ARACA YÜKLENEN PATLAYICI İLE YAPILDI
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, çevik kuvvet midibüsüne bombalı araçla yapılan saldırının ardından hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. Vali Su, daha sonra beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alıp, inceleme sonrası açıklamada bulunan Vali Su, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Sabah saat 5'i 10 geçe çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah'a şükürler olsun arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7'si taburcu olmuştur. 2 arkadaşımız da şu an kontrol altındalar herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Birkaç saate kadar onlar da taburcu olur. 2 şüpheliyi gözaltına aldık. Bir araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz ve onu olay sonrası onu götüren taksiyi süren şahsı gözaltına aldık.
Lice ilçesinde gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Şüphelilerin terörle bağlantılı olduğu yönünde bilgiler var. Çalışmalarımız devam ediyor. 1 arkadaşımız sivil, 8'i polis. İlimizde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.
Valilikten yapılana açıklamada, bugün sabah saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı belirtildi.
GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 1 sivil ve 8 polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Görevlendirilen cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz olay yerinden detayları aktardı.
Yılmaz'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Maalesef üzücü bir haberle güne başladık. Biz şuanda Mardin karayolu üzerindeyiz. Çarıklı mahallesi burası. Yarım saat önce polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Bir araç patlatıldı ve o sırada da polis servis aracı buradan geçiyordu. Düzenlenen bu bombalı saldırıda yaralı polis memuru var. Onlar da bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından askeri hastaneye sevk edildi. Olay yerinde şuanda inceleme yapılıyor.
Burada bir patlama sesi duyuldu ve patlama sesinin hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Maalesef polis servi aracına dönük bombalı bir saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 8 polis memuru yaralandı. Tedavileri şuan için devam ediyor.
Çevik kuvvet polis servis aracına dönük bir bombalı saldırı düzenlendi. Burası Diyarbakır Mardin karayolu hemen sol tarafımızda hayvan pazarı bulunuyor. Çarıklı mahallesi burası.
Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekipleri geldi. Özel harekat timleri şuanda bölgede. Saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için özenli bir çaba sarf ediliyor. Özel bir ekip kuruldu.
Çok şiddetli bir patlamaydı. Patlama Diyarbakır genelinde duyuldu. İlk belirlemelere göre hain saldırıda 8 polis memuru yaralandı.
KALIN: FAİLLER CEZASIZ KALMAYACAK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.
ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz! Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun." dedi.
FAHRETTİN ALTUN: BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında saldırı düzenleyen teröristlerin bunun bedelini ödeyeceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir. Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER VE KULLANDIKLARI ÇAPULCU SÜRÜSÜ..."
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Terörle mücadelede öylesine bir noktaya geldik ki bu hem teröre destek veren ülkeleri hem de onun kullandığı çapulcu sürüsünü inanılmaz rahatsız etti. Bu açmazdan kurtulmanın yolunu da bu tür eylemlerde arayan mantık oluştu. Başından beri bu alçakça saldırının ve bu tür faaliyetin temel sebebi şu örgütün zaten temel taktiği bu böyle hain saldırıları çoluk çocuk sivil asker polis gözetmeden amacı alabildiğine kan dökmek olan bu mantığa dayanan saldırılar yapmak." ifadelerini kullandı.
ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin terörle mücadelesinin etkin ve kararlı bir şekilde süreceğini, ülkenin huzur ve güvenliğine kastedenlerin bunun bedelini ödeyeceklerini bildirdi.
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'daki terör saldırısını lanetledi.
Saldırıda yaralananlara şifa dileyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyorum. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesi, etkin ve kararlı bir şekilde sürecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kast edenler bunun bedelini ödeyecek."
'TRAFO PATLADI SANDIK'
Diyarbakır- Mardin kara yolunda, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8 polis memuru ve 1 sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili görgü tanıkları olay anını anlattı. Patlamanın olduğu bölgeye yakın kıraathanede oturduğu sırada sesi duyduğunu söyleyen Şeyhmus Erdoğan, "Patlama sesinin ardından elektrik kesildi. Etrafımıza baktık bir şey yok. Herkes buraya koştu, biz de geldik. Geldiğimizde araba yanıyordu. Ondan sonra camları falan gitmişti. Biz de dedik onlara yardım edelim. Onları çıkaralım. 'Ekipler gelecek' dediler. 5 dakika geçtikten sonra ekipler geldi. Biz de olay yerinden uzaklaştık" diye konuştu.
Rıdvan Erdoğan ise çay içtiklerini ve patlamayı duyduklarını belirterek, "Patlama sesini herkes trafo sandı. Koştuk dışarıya bakalım ne olmuş diye. Biz baktık araba patlamış. Memurlar yaralanmıştı" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İstanbul kura takvimi son dakika açıklandı mı? 250 bin sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek?
- TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: 5. etap kura takvimi belli oldu mu? Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlerde?
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2022 ZTK 5. tur maç programı: Hangi maç ne zaman, saat kaçta?
- KPSS 2022/12 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı atamaları ne zaman?
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı ilanı | Mühendis, Memur, Tekniker... KPSS şartı aranıyor mu? Kimler başvurabilir? İŞKUR BAŞVURU EKRANI
- Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi 2022-2023 açık lise sınavları ne zaman açıklanır?
- AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Sınava kaç gün kaldı? 2022-2023 SINAV TARİHLERİ
- Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?
- Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?
- Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu?