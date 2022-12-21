Diyarbakır'da çevik kuvvete bombalı saldırı gerçekleştiren terörist suçunu itiraf etti: "Bombayı arabaya ben yerleştirdim"
Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen kalleş saldırıda, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan terörist, bombayı araca kendisinin yerleştirdiğini itiraf etti. Tutuklanan terörist F.A "Diyarbakır'a bu ayın ilk haftasında bir örgüt mensubu bombayı getirdi. Sonra patlatacağımız yeri görmeye gittik. Planlarımızı yaptık. Bombayı arabaya ben yerleştirdim" ifadelerine yer verdi.
Diyarbakır'da 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.
"ÖRGÜT LİCE'DE EĞİTTİ"
Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan 4 şüpheliden F.A, sorgusunda, Lice ilçesi kırsalında bu yılın temmuz ayında teröristler tarafından eğitildiğini bildirdi.
"BOMBAYI ARABAYA BEN YERLEŞTİRDİM"
"Bana eğitim vermelerindeki amaç böyle bir eylemi gerçekleştirmem içindi." ifadelerini kullanan F.A, şunları anlattı:
"Eylül ayında örgüt mensuplarıyla yaptığımız toplantıda, bana bomba getireceklerini söylediler ve patlatmamı istediler. Bunun karşılığında bana 10 bin dolar ve daha sonra da fazla para vereceklerini söylediler. Ayrıca beni istediğim yere göndereceklerini ve daha iyi yaşam sunabileceklerini söylediler. Diyarbakır'a bu ayın ilk haftasında bir örgüt mensubu bombayı getirdi. Sonra patlatacağımız yeri görmeye gittik. Planlarımızı yaptık. Bombayı arabaya ben yerleştirdim. Haziran ayından beridir bombayı patlatacağım yerin keşfini gerçekleştirdim. Daha önce hayvan pazarına gidiyordum. Polis araçlarını orada görüyordum ve orada gerçekleştireceğimi düşündüm. G.T'nin tanıdıkları vasıtasıyla kiraladığım araçta bombayı patlattım. Pişmanım."
Tutuklanan taksici A.A. ise saldırıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını iddia ederek sadece F.A'yı istediği yere taşıdığını belirtti.
Tutuklanan şüpheli G.T. de "F.A. bana 2-3 günlük bir araca ihtiyacının olduğunu söyledi. Ben de tanıdığım kiralamacı olduğu için kendisine yardımcı oldum. F.A. aracıma bindiği için ayakkabıma RDX kalıntılarının bulaştığını düşünüyorum." şeklinde ifade verdi.
"RDX" DETAYI
Şüphelilerden F.A'nın babası B.A. da sorgusunda, montuna patlayıcı RDX kalıntısının nasıl bulaştığını bilmediğini ileri sürerek şunları kaydetti:
"Daha önce üzerimde bulunan montu F.A'nın başında bulunduğu ahır olarak kiraladığımız yere asmıştım. Sonrasında giydim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."
DİYARBAKIR'DAKİ SALDIRININ GEÇMİŞİ
Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araçtaki bomba patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında F.A, A.A, G.T. ve B.A. tutuklanmıştı.
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