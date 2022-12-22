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CHP'nin vizyon belgesini halk umursamadı! Dikkat çeken anket sonucu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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CHP’nin vizyon belgesini halk umursamadı! Dikkat çeken anket sonucu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 3 Aralık Cumartesi günü açıklanan İkinci Yüzyıla Çağrı programının yansımaları, bir araştırma şirketi tarafından ölçüldü. Birçok CHP'li için hayal kırıklığından öteye geçmeyen vizyon toplantısında uyuklayan Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu da, güne damgasını vurmuştu. Araştırma sonuçlarına göre; yüzde 50 vizyon belgesinden haberdar değilken, yüzde 30 ise belgenin tutarsız ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirtti. CHP'ye yakınlığı bilinen gazeteci Özlem Gürses te, rapor sonuçlarını dikkat çeken bir ifadeyle yorumladı. Gürses ifadelerinde "6'lı masanın en büyük problemi bu bence" dedi. Sosyal meyda kullanıcıları, CHP'nin vizyonunu "Selvi hanımı mışıl mışıl uyutan vizyon, ülkeyi derin derin böler" şeklinde yorumladı.

İstanbul Ekonomi Araştırma merkezinin yapmış olduğu ankete göre CHP'nin vizyon belgesini her iki kişiden biri takip etmemiş. Türkiye'nin 26 ilinde 2000 kişi üzerinde yapılan anket sonuçlarına göre ise yüzde 30'luk bir kesim CHP'nin vizyon belgesini hakkında olumsuz görüşe sahip.

GENÇLER VİZYON BELGESİNİ TAKİP ETMEMİŞ

İEA'nın anket sonuçları ise şu şekilde:

Her iki katılımcıdan biri CHP'nin, "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısında açıkladığı Vizyon Belgesi'ni takip etmemiş.

Yüzde 30'luk kesim CHP'nin Vizyon Belgesi konusunda olumsuz görüşlere sahip.

Her beş katılımcıdan biri CHP'nin çok hazırlandığını ve iyi bir iş çıkardığı fikrinde.

Her beş katılımcıdan yaklaşık biri (yüzde 19) CHP'nin siyasi açıdan tutarsız bir belge hazırladığı görüşünde.

Yüzde 11'lik kesim ise, belgenin Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermediğini düşünüyor.

CHP'nin Vizyon Belgesi'ni takip etmeyenlerin en yüksek seviyede olduğu yaş grubu yüzde 68 ile 18-24 yaş aralığı. Yaş arttıkça CHP'nin toplantısını takip edenlerin oranı artıyor.

CHP'NİN VİZYON BELGESİNİ HER İKİ KİŞİDEN BİRİ TAKİP ETMEMİŞ: HEYECAN UYANDIRMADI
CHP İkinci Yüzyıl çağrı programı yaptı biliyorsunuz. Sorun şu ki kimsenin haberi olmamış. Nereden biliyoruz, İstanbul Ekonomi Araştırma merkezinin Türkiye raporundan. Seçmenlere sordu. Dediki "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 3 Aralık'ta açıklanan vizyon belgesi hakkında ne düşünüyorsunuz? "CHP'nin siyasi açıdan tutarsız bir belge hazırlanığını düşünüyorum" diyenler yüzde 19, "Ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermiyor" diyenler yüzde 11, "CHP'nin çok iyi hazırlandığını ve iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum" diyenler yüzde 20, ama çok dehşet bir şekilde yüzde 50 "Bilmiyorum, takip etmedim" demiş . Bence masadaki en önemli sorun bu"

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