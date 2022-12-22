CHP’nin vizyon belgesini halk umursamadı! Dikkat çeken anket sonucu

Yüzde 30'luk kesim CHP'nin Vizyon Belgesi konusunda olumsuz görüşlere sahip.

Her beş katılımcıdan biri CHP'nin çok hazırlandığını ve iyi bir iş çıkardığı fikrinde.

Her beş katılımcıdan yaklaşık biri (yüzde 19) CHP'nin siyasi açıdan tutarsız bir belge hazırladığı görüşünde.