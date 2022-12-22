CHP'nin vizyon belgesini halk umursamadı! Dikkat çeken anket sonucu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 3 Aralık Cumartesi günü açıklanan İkinci Yüzyıla Çağrı programının yansımaları, bir araştırma şirketi tarafından ölçüldü. Birçok CHP'li için hayal kırıklığından öteye geçmeyen vizyon toplantısında uyuklayan Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu da, güne damgasını vurmuştu. Araştırma sonuçlarına göre; yüzde 50 vizyon belgesinden haberdar değilken, yüzde 30 ise belgenin tutarsız ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirtti. CHP'ye yakınlığı bilinen gazeteci Özlem Gürses te, rapor sonuçlarını dikkat çeken bir ifadeyle yorumladı. Gürses ifadelerinde "6'lı masanın en büyük problemi bu bence" dedi. Sosyal meyda kullanıcıları, CHP'nin vizyonunu "Selvi hanımı mışıl mışıl uyutan vizyon, ülkeyi derin derin böler" şeklinde yorumladı.
İstanbul Ekonomi Araştırma merkezinin yapmış olduğu ankete göre CHP'nin vizyon belgesini her iki kişiden biri takip etmemiş. Türkiye'nin 26 ilinde 2000 kişi üzerinde yapılan anket sonuçlarına göre ise yüzde 30'luk bir kesim CHP'nin vizyon belgesini hakkında olumsuz görüşe sahip.
GENÇLER VİZYON BELGESİNİ TAKİP ETMEMİŞ
İEA'nın anket sonuçları ise şu şekilde:
Her iki katılımcıdan biri CHP'nin, "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısında açıkladığı Vizyon Belgesi'ni takip etmemiş.
Yüzde 30'luk kesim CHP'nin Vizyon Belgesi konusunda olumsuz görüşlere sahip.
Her beş katılımcıdan biri CHP'nin çok hazırlandığını ve iyi bir iş çıkardığı fikrinde.
Her beş katılımcıdan yaklaşık biri (yüzde 19) CHP'nin siyasi açıdan tutarsız bir belge hazırladığı görüşünde.
Yüzde 11'lik kesim ise, belgenin Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermediğini düşünüyor.
CHP'nin Vizyon Belgesi'ni takip etmeyenlerin en yüksek seviyede olduğu yaş grubu yüzde 68 ile 18-24 yaş aralığı. Yaş arttıkça CHP'nin toplantısını takip edenlerin oranı artıyor.
CHP'NİN VİZYON BELGESİNİ HER İKİ KİŞİDEN BİRİ TAKİP ETMEMİŞ: HEYECAN UYANDIRMADI
CHP İkinci Yüzyıl çağrı programı yaptı biliyorsunuz. Sorun şu ki kimsenin haberi olmamış. Nereden biliyoruz, İstanbul Ekonomi Araştırma merkezinin Türkiye raporundan. Seçmenlere sordu. Dediki "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 3 Aralık'ta açıklanan vizyon belgesi hakkında ne düşünüyorsunuz? "CHP'nin siyasi açıdan tutarsız bir belge hazırlanığını düşünüyorum" diyenler yüzde 19, "Ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermiyor" diyenler yüzde 11, "CHP'nin çok iyi hazırlandığını ve iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum" diyenler yüzde 20, ama çok dehşet bir şekilde yüzde 50 "Bilmiyorum, takip etmedim" demiş . Bence masadaki en önemli sorun bu"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret zammı son dakika: 2023 Ocak zammı asgari ücret ne kadar oldu? Net-brüt asgari ücret kaç TL?
- MEMUR ZAM ORANI 2023 | Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?
- Asgari ücret açıklaması canlı izle A Haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması CANLI YAYIN hangi kanalda?
- Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Aralık ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?
- TOKİ Kırıkkale 919 konut kura çekimi CANLI İZLE! Bahşılı, Delice, Karakeçili Merkez kura İSİM LİSTESİ! Kırıkkale TOKİ kura sonuçları
- Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı bugün mü yapılacak?
- Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Asgari ücret günlük hesaplama: 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL?
- ASGARİ ÜCRET bugün saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Milli Piyango bilet fiyatları 2023: Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı? MPİ yarım, tam, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Doğalgaz yardım ödemeleri yattı mı? Aralık ayı doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile sorgulama...
- Süper Lig ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig maçları bu hafta mı başlayacak?