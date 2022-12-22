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Kadir Şeker hakkında flaş gelişme! Mahkeme zorla getirme kararı çıkardı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Kadir Şeker hakkında flaş gelişme! Mahkeme zorla getirme kararı çıkardı

Konya’da yaklaşık 3 yıl önce parkta kavga ettiği Özgür Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanıp, 10 yıl 10 ay hapse mahkum edildikten sonda 5 ay önce tahliye edilen Kadir Şeker (22) hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kendisine ‘kiralık katil’ dediği gerekçesiyle Özgür Duran’ın annesi ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunan ve ‘hakaret’ suçundan dava açılan dosya ile ilgili mahkemeye gitmeyen Şeker hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı.

Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden Kadir Şeker, 5 Temmuz 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir parkta tartıştığı Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker, 10 ay hapse mahkum edilip 7 Temmuz günü bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti. Dosya halen Yargıtay incelemesinde bulunuyor.

'KİRALIK KATİL' DAVASI
Özgür Duran'ın ailesi dolandırıcı Mehmet Yusuf Özten tarafından aranarak, Kadir Şeker'in Murat Hanlı ve Ayşe Dırla tarafından azmettirildiğini bununla ilgili olduğunu belirterek ses kayıtları gönderdi. Bunun üzerine Duran ailesi Kadir Şeker'in azmettirilmiş olabileceğini düşünüp 'kiralık katil' kelimesini kullandı.

Kadir Şeker'de avukatı aracılığıyla anne Mübeyyen Güner (49) ve oğlu Niyazi Remzi Duran (20) hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık anne ve oğul hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ZORLA GETİRME KARARI
Antalya Asliye Ceza Mahkemesine açılan davada, Kadir Şeker duruşmalara katılmadı. Avukatı aracılığıyla sanıklardan şikayetçi olduğunu ancak duruşmaları takip etmek istemediğini söylediği öğrenilen Kadir Şeker hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme Şeker hakkında zorla getirme kararı çıkarttı.

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