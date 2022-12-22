Son dakika: Türkiye’den Afganistan’da kız öğrencilerinin eğitiminin askıya alınması hakkında flaş açıklama! İslami de değil insani de değil

AFGANİSTAN'DAKİ KARARA TEPKİ

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'da kız öğrencilere getirilen eğitim yasağına dair, şu açıklamada bulundu:

"Kız öğrencilerine yönelik eğitim yasağı gerçekten bizleri derinden üzdü. Ciddi bir endişe kaynağıdır. Biz başından beri tanıma olmadan Taliban ile angajmanı savunduk. Afganistan'ın istikrarı, güvenliği önemli. Diğer taraftan biz Taliban'a da aynı tavsiyelerimizi sürekli tekrar ettik. Kapsayıcı olun, herkesi dahil edecek şekilde hükümet kurun ki kimse dışlanmasın. Kadın hakları, eğitim konusunda düşüncelerimizi de paylaştık. Bu yasak İslami de değil insani de. Biz bu kararı reddediyoruz. Kadınların eğitiminin Afganistan'a ne zararı ve bu yasağın ne faydası var? Mantıklı bir açıklaması olsun. Dinimiz İslam, eğitime karşı değil, tam tersine eğitimi destekliyor. Taliban'ın bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz. Biz Türkiye olarak Afganlı kardeşlerimize eğitim, burs vermeye devam edeceğiz. Türkiye'de de çok sayıda Afgan kızımız eğitim görüyor. Bunlardan biri de üniversite sınavında 1'inci olan kızımız Hacettepe'de Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyor. Bu kızımız doktor olduğunda Afgan halkına ne zarar olacak, bir kadın öğretmenin, hemşirenin Afganistan'a ne zararı olacak. Umarım bu karalarından vazgeçerler."