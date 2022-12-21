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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Koca Yusuf açıklaması! Dünya barışına ciddi katkılar sağlamaya devam edeceğiz

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Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Koca Yusuf açıklaması! Dünya barışına ciddi katkılar sağlamaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Sürekli taraflarla istişare ederek uçaklarımızın yurda dönmesi için çalıştık. En uygun şartlar oluşur oluşmaz harekete geçtik. Birlikte hem bölge hem de dünya barışına ciddi katkılar sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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