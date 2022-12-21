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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli görüşme! Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall onuruna yemek verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli görüşme! Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall onuruna yemek verdi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, onuruna resmi öğle yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, onuruna resmi öğle yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı yapıldı.

Yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

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