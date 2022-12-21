Fahri Büyükelçi Mallias’tan Türk korkusu içindeki Yunanistan’a flaş öneriler! Kathimerini gazetesi 4 maddeyi yazdı

Önleme: Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Mallias "Ülkeniz işgal edilene kadar nüfusunuzu ve hayati tesislerinizi nasıl savunacağınızı düşünmezsiniz." sözlerine yer verdi. Bu nedenle önleme ona göre caydırıcı nitelik taşıyor.