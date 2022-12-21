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Fahri Büyükelçi Mallias'tan Türk korkusu içindeki Yunanistan'a flaş öneriler! Kathimerini gazetesi 4 maddeyi yazdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Fahri Büyükelçi Mallias’tan Türk korkusu içindeki Yunanistan’a flaş öneriler! Kathimerini gazetesi 4 maddeyi yazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunan basınının önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Kathimerini gazetesi fahri Büyükelçi Alexandros P. Mallias'ın gayriaskeri statüdeki Adalar hakkındaki açıklamalarını manşete taşıdı. Alexandros P. Mallias, Türk korkusu içindeki Yunanistan'a 4 maddelik öneride bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Adalar meselesi özellikle Yunan basınında sürekli olarak tartışılan bir konu. Adaları hukuka aykırı bir biçimde silahlandıran Yunanistan, sürekli olarak bu durumu meşrulaştırmanın yollarını arıyor.

Yunan gazetesi Kathimerini, fahri Büyükelçi Alexandros P. Mallias'ın gayriaskeri statüdeki Adalar'ı savunma planı ile ilgili görüşlerini ele aldı.

Sakız Adası'ndaki bir konferansa katıldığını belirten Mallias düşüncelerinin burada şekillendiğini belirterek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri üzerinden Adaları savunmak için gerekli kriterleri şöyle sıraladı:

Orantısızlık: Birliklerinin ve çıkarma gemilerinin büyüklüğünün Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuşları ile orantılı olmadığını ifade eden Büyükelçi, saldırının büyüklüğünden çok zamanının bilinmediğine dikkat çekti.

Önleme: Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Mallias "Ülkeniz işgal edilene kadar nüfusunuzu ve hayati tesislerinizi nasıl savunacağınızı düşünmezsiniz." sözlerine yer verdi. Bu nedenle önleme ona göre caydırıcı nitelik taşıyor.

Geçicilik-Kalıcılık: Mallias, Kıbrıs meselesinin ardından Türkiye'nin askeri gücünü arttırdığı için 'tehditlerinin' kalıcı olduğunu düşünüyor.

Artırmama: Türkiye'nin saldırgan söylemini her gün artırdığını iddia eden Büyükelçi, Yunanistan'a gerginliği artırmama çağrısında bulundu.

Öte yandan dün de Yunan basınında Atina hükümetinin Adalar ile ilgili planına yer verilmişti, "Adaların silahsızlandırılmaması ne anlamına gelir?" diye soran Yunan basını "Yunanistan uluslararası hukuka göre silahsız olması gereken adaları silahlandırırmazsa Türklere karşı ilk savunma hattı yok olacak" ifadelerine yer vermişti.

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