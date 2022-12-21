Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Asgari ücret, EYT, memur ve emekli zammı... 2022 yılı son Kabine toplantısı konuları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 2022 yılı son toplantı tarihi belli oldu. Birçok konunun gündeme geleceği Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Asgari ücret, EYT ile memur ve emekli zammı konusunda son gelişmeleri merak eden vatandaşlar, Kabine'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? 2022 yılı son Kabine toplantısı konuları neler? İşte ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek 2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılacak.