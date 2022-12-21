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Son dakika: Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Bakan Dönmez'den flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Son dakika: Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Bakan Dönmez’den flaş açıklama

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğal gaza zam var mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Dönmez, yılbaşında elektrik ve doğal gaza yılbaşında zam olmayacağını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Temsilcileri ve Haber müdürlerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez, 'Elektrik ve doğal gazda yeni yılda Zam olacak mı?' sorusuna "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil.

Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" yanıtını verdi.

ENERJİ ARAMADA VİTES YÜKSELECEK

Fatih Dönmez, enerji arama faaliyetlerinin de hız kesmediğini söyledi. Yeni yılda bu alanda vites yükseltileceğini belirtti.

"Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar.

Ama İç Anadolu'da da, Ege'de de, Doğu Anadolu'da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. 2022'de 94 arama kuyusu, 56 üretim kuyusu açmışız. 2023'te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız" dedi.

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