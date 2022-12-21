Son dakika: Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Bakan Dönmez'den flaş açıklama
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğal gaza zam var mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Dönmez, yılbaşında elektrik ve doğal gaza yılbaşında zam olmayacağını açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Temsilcileri ve Haber müdürlerinin sorularını yanıtladı.
Bakan Dönmez, 'Elektrik ve doğal gazda yeni yılda Zam olacak mı?' sorusuna "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil.
Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" yanıtını verdi.
ENERJİ ARAMADA VİTES YÜKSELECEK
Fatih Dönmez, enerji arama faaliyetlerinin de hız kesmediğini söyledi. Yeni yılda bu alanda vites yükseltileceğini belirtti.
"Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar.
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