Dr. Aylin Sözer cinayetinde katile ibretlik ceza!
Son dakika haberi...İstanbul'da öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kemal Ayyıldız ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul'da öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kemal Ayyıldız ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
NE OLMUŞTU?
TÜRKİYE'Yİ SARSAN VAHŞİ CİNAYET
Korkunç olay 29 Aralık 2020 günü İstanbul Maltepe'de gerçekleşti. Kemal Ayyıldız, akademisyen Aylin Sözer'i vahşice katledip evini ateşe verdi.
Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Ayyıldız hakkında "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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