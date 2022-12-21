21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dr. Aylin Sözer cinayetinde katile ibretlik ceza!

Dr. Aylin Sözer cinayetinde katile ibretlik ceza!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
ABONE OL
Dr. Aylin Sözer cinayetinde katile ibretlik ceza!

Son dakika haberi...İstanbul'da öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kemal Ayyıldız ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kemal Ayyıldız ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

TÜRKİYE'Yİ SARSAN VAHŞİ CİNAYET
Korkunç olay 29 Aralık 2020 günü İstanbul Maltepe'de gerçekleşti. Kemal Ayyıldız, akademisyen Aylin Sözer'i vahşice katledip evini ateşe verdi.

Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Ayyıldız hakkında "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Akademisyen Aylin Sözer cinayetinde yeni gelişme! AKADEMİSYEN AYLİN SÖZER CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA