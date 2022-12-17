17 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ocak ZAMMI baş döndürecek! Emekli ve Memur geniş bir nefes alacak! SSK - Bağ-Kur 2023 emekli maaş zammı için son hesap

Ocak ZAMMI baş döndürecek! Emekli ve Memur geniş bir nefes alacak! SSK - Bağ-Kur 2023 emekli maaş zammı için son hesap

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında bulunan emekliler ile memurların heyecanla beklediği 2023 Ocak zammında son hesaplama yapıldı. 5 aylık enflasyon belli olurken, kesin zam oranı için geriye sadece 1 veri kaldı. Ocak zammı için geri sayım başlarken, Merkez Bankası'ndan ipucu geldi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17.17, memur ve memur emeklisine ise yüzde 18.27 zam uygulanacak. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 11:25
  • 1
  • 16
Ocak ZAMMI baş döndürecek! Emekli ve Memur geniş bir nefes alacak! SSK - Bağ-Kur 2023 emekli maaş zammı için son hesap

Emekli ve memur 2023 Ocak zammı heyecanla bekleniyor. Milyonlara rahat nefes aldıracak Ocak zammı öncesinde son ipucu Merkez Bankası'ndan geldi. Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık veri belli olacak ve emekli ile memura yapılacak kesin zam oranı açıklanacak. Şimdi ise gözler son tabloya çevrildi. Ocak'ta emekli ve memurun ne kadar zam alacağı konusunda son rakamları yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Ocak ZAMMI baş döndürecek! Emekli ve Memur geniş bir nefes alacak! SSK - Bağ-Kur 2023 emekli maaş zammı için son hesap

SON VERİ 3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon oranı belli olacak.

  • 3
  • 16
Ocak ZAMMI baş döndürecek! Emekli ve Memur geniş bir nefes alacak! SSK - Bağ-Kur 2023 emekli maaş zammı için son hesap

Bu veriler ışığında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci altı aylık oranına göre zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

  • 4
  • 16
Ocak ZAMMI baş döndürecek! Emekli ve Memur geniş bir nefes alacak! SSK - Bağ-Kur 2023 emekli maaş zammı için son hesap

EMEKLİYE %17.17, MEMURA %18.27 ZAM

3 Ocak'ta açıklanan son veri öncesinde, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ipucu geldi.

  • 5
  • 16
Ocak ZAMMI baş döndürecek! Emekli ve Memur geniş bir nefes alacak! SSK - Bağ-Kur 2023 emekli maaş zammı için son hesap

Anketteki yüzde 66.80'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.

Memurlar ve memur emeklileri bu durumda yüzde 18.27 zam alacak.