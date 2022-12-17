Ocak ZAMMI baş döndürecek! Emekli ve Memur geniş bir nefes alacak! SSK - Bağ-Kur 2023 emekli maaş zammı için son hesap

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında bulunan emekliler ile memurların heyecanla beklediği 2023 Ocak zammında son hesaplama yapıldı. 5 aylık enflasyon belli olurken, kesin zam oranı için geriye sadece 1 veri kaldı. Ocak zammı için geri sayım başlarken, Merkez Bankası'ndan ipucu geldi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17.17, memur ve memur emeklisine ise yüzde 18.27 zam uygulanacak. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 11:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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