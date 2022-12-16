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Diyarbakır’da polis aracına hain saldırı sonrası provokatif paylaşımlar incelemeye alındı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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Diyarbakır’da polis aracına hain saldırı sonrası provokatif paylaşımlar incelemeye alındı

Diyarbakır-Mardin kara yolunda polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bugün Diyarbakır-Mardin kara yolunda polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin, sosyal medya platformlarında vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olan, kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulanan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiği kaydedildi.

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