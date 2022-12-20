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Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi! Mahkeme tarihi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Thodex’in kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iade duruşması ertelendi! Mahkeme tarihi belli oldu

Kripto para borsası Thodex ile büyük vurguna imza atan Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk'ta hakim karşısına çıkmıştı. Türkiye'ye iade kararı verilen Fatih Özer'in itirazına ilişkin temyiz sürecinin görüldüğü mahkeme ertelendi. Özer'in yeni duruşmasının yapılacağı tarih açıklandı.

Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, bu karara itirazına ilişkin temyiz mahkemesinde görülen duruşması 27 Aralık'a ertelendi.

Hakim Valbon Çekrezi yönetimindeki duruşmaya Özer ve avukatı katılmadı.

Hakim Çekrezi, savunma tarafının avukatının duruşmaya bir sebep veya engel belirtmeden katılmaması nedeniyle duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.

Mahkeme ayrıca avukatın değiştirilmesine karar verdi.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım'daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık'ta bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşma 16 Aralık'ta görülmüştü.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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