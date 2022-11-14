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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin mahkeme ertelendi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade sürecine ilişkin mahkeme ertelendi

Arnavutluk'ta 30 Ağustos tarihinde gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin mahkemesi 17 Kasım tarihine ertelendi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı, hakim Elis Dine yönetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bugünkü duruşmada savunma tarafının vardığı sonuçlar dinlenirken bir sonraki duruşma 17 Kasım'a ertelendi.

NİHAİ KARAR 17 KASIM

Mahkeme kaynaklarına göre, nihai karar 17 Kasım'daki duruşmada açıklanacak.

Bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1 ve 10 Kasım'da görülmüştü.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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