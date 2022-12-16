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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a ertelendi

Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in temyiz mahkemesindeki duruşması, 20 Aralık’a ertelendi.

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