Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye iade ediliyor
Son dakika haberleri.. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Elbasan Savcılığının iade süreci kapsamında tekrar hakim karşısına çıktı. Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.
Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı sebebiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk devleti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye'ye iade edilmesini istedi.
Özer, Arnavutluk'un Elbasan Savcılığının iade süreci kapsamında tekrar hakim karşısına çıktı.
Mahkeme yine ertelenirken, Özer'in avukatı hakimin reddini talep etti. Daha önce iki defa ertelenen davada Özer'in avukatı, Türkiye'den gelen delillerin yazılı olarak tercüme edilmesini ve Türkiye Başsavcılığından başka vukuatı olup olmadığı konusunda ek delil talebinde bulundu.
Avukatın delillerin tercüme edilmesi talebini kabul eden hakim, diğer talebini ise reddetti. Bunun akabinde avukat savunmasını yapmadan salondan ayrıldı. Duruşma, 14 Kasım'a ertelenmişti.
TUTUKLU YARGILANIYORDU
Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen "Brain" adlı operasyonda, ülkenin güneyindeki Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde kendisine yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Faruk Fatih Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilindeki bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer'in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
TÜRKİYE'YE İADE KARARI ÇIKTI
Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.
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