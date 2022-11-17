Son dakika: Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye iade ediliyor

Mahkeme yine ertelenirken, Özer'in avukatı hakimin reddini talep etti. Daha önce iki defa ertelenen davada Özer'in avukatı, Türkiye'den gelen delillerin yazılı olarak tercüme edilmesini ve Türkiye Başsavcılığından başka vukuatı olup olmadığı konusunda ek delil talebinde bulundu.