20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin davada yeni gelişme! Duruşma 27 Aralık’a ertelendi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin davada yeni gelişme! Duruşma 27 Aralık’a ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2022
ABONE OL
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade sürecine ilişkin davada yeni gelişme! Duruşma 27 Aralık’a ertelendi

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade kararının görüşüleceği temyiz duruşması, 27 Aralık'a ertelendi. Öte yandan Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, bugün yapılan duruşmaya, 'mazeretsiz' olarak katılmayan sanık avukatlarına, 5 bin Arnavut Leki para cezası verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA