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İzmir açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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İzmir açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika haberi... İzmir'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan 84 kaçak göçmen kurtarıldı.

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