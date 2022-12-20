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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Kimseden izin almayız' diyerek açıkladı: Meşru müdafaa hakkımız

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Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ’Kimseden izin almayız’ diyerek açıkladı: Meşru müdafaa hakkımız

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalyan medyasına konuştu. Türkiye'nin terörle mücadelesi, Ukraya-Rusya savaşı ve SAMP-T Hava Savunma sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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