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Yunanistan'dan insanlık dışı zulüm! Göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları sırada Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında mahsur kalan ve işkenceye maruz bırakılan aralarında çocukların da bulunduğu bir grup düzensiz göçmen, Türk askerleri tarafından kurtarıldı. İlk olarak 4 Yunan askerinin kendilerini araçların yanına götürdüğünü ve daha sonra 5 askerin daha geldiğini belirten bir göçmen, "Bizi araçlara bindirip kampa götürdüler, orada 24 saat kaldık. Kampta sadece iç çamaşırı ile kaldık. Her şeyimizi çıkarttırdılar. Daha sonra bizi araçlara bindirerek Türkiye sınırına yakın bir bölgeye getirdiler. Botlara bindirdikten sonra silah göstererek bizi suyun ortasına bıraktılar. Kendi imkanlarımızla kurtulmaya çalıştık, çok zordu. Türk askeri bizi gördü, ısınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi" dedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 00:35 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 00:41
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Yunanistan’dan insanlık dışı zulüm! Göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Yunan güvenlik güçlerinin kadın, çocuk ayrımı yapmadan düzensiz göçmenlere zulmü devam ediyor. Yunan sınır muhafızları tarafından üzerleri arandıktan sonra paraları, değerli eşyaları, telefonları ve kıyafetleri alınarak dövülen ve yarı çıplak şekilde geri itilen düzensiz göçmenlere Türkiye yardım eli uzattı.

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Yunanistan’dan insanlık dışı zulüm! Göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Kıyafetleri alınarak acımasızca dövülen ve çırılçıplak nehre bırakılan aralarında çocukların da bulunduğu 40 düzensiz göçmeni Türk askerleri kurtardı. Türkiye'nin sahip çıktığı göçmenler, tedavilerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne 'ne sevk edildi.

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Yunanistan’dan insanlık dışı zulüm! Göçmenleri Mehmetçik kurtardı

"SOPALARLA VURDULAR, PARALARIMIZI VE KIYAFETLERİMİZİ ALDILAR"

Yunan güvenlik güçleri tarafından öldüresiye dövüldükten sonra Türkiye'ye geri itilen göçmenler yaşadıklarını anlattı. Bot yardımı ile karşı tarafa geçtiklerini söyleyen Fas uyruklu 21 yaşındaki Abdulsamed Gamda, Yunan askerlerine yakalandıklarında yere yatırılarak paralarının, değerli eşyalarının ve kıyafetlerinin alınarak sopalarla işkence gördüklerini aktardı.

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Yunanistan’dan insanlık dışı zulüm! Göçmenleri Mehmetçik kurtardı

"TÜRK ASKERİ ISINMAMIZ İÇİN ATEŞ YAKTI VE BİZE GİYSİ VERDİ"

İlk olarak 4 Yunan askerinin kendilerini araçların yanına götürdüğünü ve daha sonra 5 askerin daha geldiğini belirten Gamda, "Bizi araçlara bindirip kampa götürdüler, orada 24 saat kaldık. Kampta sadece iç çamaşırı ile kaldık. Her şeyimizi çıkarttırdılar. Daha sonra bizi araçlara bindirerek Türkiye sınırına yakın bir bölgeye getirdiler. Botlara bindirdikten sonra silah göstererek bizi suyun ortasına bıraktılar. Kendi imkanlarımızla kurtulmaya çalıştık, çok zordu. Türk askeri bizi gördü, ısınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi" dedi.

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Yunanistan’dan insanlık dışı zulüm! Göçmenleri Mehmetçik kurtardı

"YUMRUKLA, SOPAYLA VE AĞAÇLA VURDULAR, TANINAMAZ BİR HALDEYDİM"

Yanlarındaki rehberin Yunan askerlerini görünce kaçtığını söyleyen İran uyruklu 21 yaşındaki Alınır Rashıdı, "Yunan askeri bize onun nereye kaçtığını sordu. Bilmiyoruz deyince daha çok vurdular. Yunanistan tarafında 4-5 kişi bizi dövdü, ben bayıldım. Yumrukla, sopayla ve ağaçla vurdular. Tanınamaz bir haldeydim. Ayakkabılarımızı, elbiselerimizi, telefonlarımızı ve paramızı aldılar. Bizi bir araca bindirip Meriç'e doğru geri gönderdiler. Suya attılar, yüzerek Türkiye'ye geldik. Türkiye'de bizi tedavi ettirdiler. Şimdi çok daha iyiyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açacağız, bize avukat ayarladılar" diye konuştu.