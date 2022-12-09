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Bodrum'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Bodrum’da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

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