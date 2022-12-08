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Sahil Güvenlik Komutanlığı: İzmir açıklarında 133 düzensiz göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Sahil Güvenlik Komutanlığı: İzmir açıklarında 133 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre İmir'in Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 133 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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