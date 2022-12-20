Son dakika: Yunanistan’a ait savaş uçaklarına Türk jetleri ile verilen yanıtın görüntüleri paylaşıldı!

Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek #NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da;

- Hava Kuvvetlerimize ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı

- NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi.