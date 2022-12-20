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Son dakika: Yunanistan'a ait savaş uçaklarına Türk jetleri ile verilen yanıtın görüntüleri paylaşıldı!

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Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Son dakika: Yunanistan’a ait savaş uçaklarına Türk jetleri ile verilen yanıtın görüntüleri paylaşıldı!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türk F-16'larına atılan radar kilidi sonrası Yunan savaş uçaklarına verilen karşılığın görüntülerini paylaştı. Yapılan açıklamada "NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi." ifadelerine de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk F-16'larına atılan radar kilidi sonrası Yunan savaş uçaklarına verilen karşılığın görüntülerini paylaştı.

Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek #NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da;

- Hava Kuvvetlerimize ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı

- NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi.

Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO'daki müttefiklerimize gerekli bilgilendirme yapıldı.

Paket Kol, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.

Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol'daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.

Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.

Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.

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