Son dakika: Yunanistan'a ait savaş uçaklarına Türk jetleri ile verilen yanıtın görüntüleri paylaşıldı!
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türk F-16'larına atılan radar kilidi sonrası Yunan savaş uçaklarına verilen karşılığın görüntülerini paylaştı. Yapılan açıklamada "NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi." ifadelerine de yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk F-16'larına atılan radar kilidi sonrası Yunan savaş uçaklarına verilen karşılığın görüntülerini paylaştı.
Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek #NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da;
- Hava Kuvvetlerimize ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı
- NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi.
Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO'daki müttefiklerimize gerekli bilgilendirme yapıldı.
Paket Kol, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.
Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol'daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.
Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.
Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?
- Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?
- Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu?
- TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları
- RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ
- Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 20 Aralık Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu?
- TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
- AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? Açık Lise sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?
- Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?
- Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, kimler var? Survivor 2023 hangi tarihte başlayacak?
- TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi yattı mı, başvuru gerekiyor mu?