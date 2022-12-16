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Terör örgütü DHKP/C'ye ''cezaevi'' operasyonu: 13 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Terör örgütü DHKP/C’ye ’’cezaevi’’ operasyonu: 13 tutuklama

DHKP/C silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulan örgüt mensuplarına örgütten kopmalarını önlemek amacıyla para aktarımı faaliyetlerinde bulundukları öne sürülen 28 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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