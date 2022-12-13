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Eski HDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol'a terör suçundan hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Eski HDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol’a terör suçundan hapis cezası

Son dakika haberine göre Eski HDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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