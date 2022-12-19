CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihale skandalında yeni perde! FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan itiraf etti

Kararaslan müfettişlere verdiği ifadesinde ise, "Özlem Çerçioğlu Türkiye'de belediyesine en hakim kişidir. Onayı ve izni olmadan iğne dahi alınamaz. Alınan her şeyin ödemesi de kendisine sorulur. 2015'te 2.8 milyon lirayı aşan bir ihale ödemesinin belediye başkanının haberi olmadan SAMPAŞ'a yapılması zaten mümkün değildir.