CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale skandalında yeni perde! FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan itiraf etti
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale skandalında yeni gelişme yaşandı. FETÖ’nün Belediyeler İmamı Karaarslan’ın, tutuklanmadan önce itirafında yer verdiği SAMPAŞ şirketine verilen 2.8 milyon liranın 944 bin lirasını kendisinin aldığı ortaya çıktı
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanlığını yapan FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan, tutuklanmadan önce 3 Temmuz 2020'de Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun yanında tanık olduğum olayları anlatmak üzere ilgili kurumların davetini bekliyorum" dedi.
Kararaslan müfettişlere verdiği ifadesinde ise, "Özlem Çerçioğlu Türkiye'de belediyesine en hakim kişidir. Onayı ve izni olmadan iğne dahi alınamaz. Alınan her şeyin ödemesi de kendisine sorulur. 2015'te 2.8 milyon lirayı aşan bir ihale ödemesinin belediye başkanının haberi olmadan SAMPAŞ'a yapılması zaten mümkün değildir.
Haftada bir gün gidişlerimde bu işlemin doğru olmadığını ve hukuki sonuçları olacağını belirtmiş olmama karşın, sonradan alım ve ödemelerin yapılmış olduğunu öğrendim.
Bu rakamın emsal belediyelere göre çok yüksek kaçacağını, bu kadar büyük bir alımın ve bu kadar büyük ön ödemenin 'haberim yok' denilerek geçiştirilemeyeceğini söyledim.
Özlem Çerçioğlu 'Bu satın almayı kimseye duyurmayalım o zaman' şeklinde cevap verdi" dedi. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı Çerçioğlu hakkında soruşturma izni verdi.
1 MİLYONU KARAARSLAN'A GİTMİŞ
Erkan Karaarslan'ın itirafında yer verdiği SAMPAŞ şirketine verilen 2.8 milyon liranın 944 bin lirasını kendisinin aldığı ortaya çıktı. İfadesinde kendisine verilen yaklaşık 944 bin liradan bahsetmeyen Karaarslan'ın eksik itirafta bulunduğu belirlendi.
2 ayrı işlemde toplam 944 bin liralık para transferi MASAK raporu tarafından belgelendi. Karaarslan'a SAMPAŞ şirketi tarafından aktarılan paranın güncel değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtildi.
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