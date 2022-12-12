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Van’da terör operasyonları: 19 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Van’da terör operasyonları: 19 şüpheli yakalandı

Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.

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