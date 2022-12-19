Batı’nın İslam nefreti Dünya Kupası’na yansıdı! Fas Milli Takımı’nın tarihi başarısını hazmedemediler

Harize, kanalın gelen tepkiler üzerine özür dileyerek yorumun araştırılmadan yapıldığı açıklamasını ise gerçekçi bulmadığını vurgulayarak, "Bunun yanlışlıkla yapıldığını varsaymak komik olurdu. Basit ve hızlı bir araştırma bile bu yanlış suçlamaların yayınlanmasını engellerdi." görüşünü paylaştı.

Müslüman ve "terörist" ifadesinin kasıtlı olarak yan yana kullanıldığının altını çizen Harize şöyle devam etti:

"İşaret parmağını havaya kaldırmanın birçok yorumu vardır. 'Bir numara' veya 'galip gelen' anlamında kullanılabileceği gibi Müslüman kültüründe işaret parmağı kaldırılarak 'Allah'tan başka İlah yoktur' da denebilir. Her durumda bunu terörizmle özdeşleştirmek tehlikelidir. Bu, daha önce 'Allah-u Ekber' ifadesine yapıldığı gibi anlamının zorla değiştirilip terörle bağdaştırılmasına benziyor."